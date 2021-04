La droga, 8 mila dosi, avrebbe fruttato sul mercato circa 200mila euro. Due delle persone finite in manette sono considerate dei "corrieri"

ASCOLI – Nella serata di ieri, 29 aprile, i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ascoli hanno arrestato tre persone e sequestrato un kg di eroina. La droga, 8 mila dosi, avrebbe fruttato sul mercato circa 200mila euro.

Ieri i poliziotti sono riusciti ad incastrare cosi tre persone, nel corso di controlli. Bloccate in flagranza di reato due soggetti, dei corrieri della droga, nel momento di cedere ad un cittadino di Folignano, noto per i suoi precedenti, un Kg di eroina non tagliata. La droga era nascosta nel copri tettuccio della vettura guidata da uno dei due corrieri. Gli arrestati sono stati condotti nella casa circondariale del territorio e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno.

La droga sequestrata.