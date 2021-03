Blitz antidroga a San Benedetto: arrestata una donna straniera

L'arresto della giovane spacciatrice di 25 anni è avvenuto in flagranza di reato nel centro cittadino. Sequestrati 4.300 euro in contanti

ASCOLI PICENO- Non si fermano le azioni di contrasto al traffico di droga nella provincia di Ascoli Piceno, sviluppate in tutto il territorio dai carabinieri. L’ultimo risultato positivo è stato ottenuto ieri a San Benedetto. In un blitz condotto dai militari della Compagnia locale, è stata individuata nel centro cittadino una donna di origini marocchine che stava cedendo alcune dosi di eroina ad un 48enne del posto.

La spacciatrice, 25 anni e residente da anni in riviera, è stata fermata ed arrestata in flagranza di reato. Dopo una perquisizione personale, i carabinieri ne hanno svolta una anche nell’abitazione di residenza della ragazza.

E qui hanno trovato 15 grammi di eroina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e 4.300 euro in contanti. Il denaro, secondo l’Arma sarebbe frutto dello spaccio di stupefacenti attuato dalla giovane. La 25enne è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il cliente che stava acquistando la droga dalla donna è stato segnalato invece alla Prefettura di Ascoli, come assuntore.