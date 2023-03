Bimbo investito dallo scuolabus, a Porto Sant’Elpidio l’ultimo saluto a Jaghunar

SANT’ELPIDIO A MARE – Si celebrerà domani, a Porto Sant’Elpidio, nel fermano, il funerale di Jaghunar Singh, il bimbo di appena diciotto mesi morto lo scorso 6 marzo a Casette D’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare, dopo essere stato investito dallo scuolabus. Il piccolo, infatti, uscì all’improvviso dal cancello della sua abitazione, raggiungendo la mamma che nel frattempo aveva accompagnato la sorellina a prendere il mezzo per andare a scuola. Il bimbo, però, finì sotto le ruote dello scuolabus, morendo sul colpo.

Il lutto

Il sindaco di Sant’Elpidio A Mare, Alessio Pignotti, ha deciso che domani, nella sua comunità, sarà lutto cittadino, per l’ultimo saluto al bambino. In concomitanza con la cerimonia funebre che si terrà nel tempio Sikh di Porto Sant’Elpidio, saranno sospese tutte le manifestazioni previste nel territorio comunale e le bandiere saranno a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici. Inoltre nelle scuole, primarie e secondarie, si osserverà un minuto di silenzio, raccoglimento che è previsto anche sabato sera in teatro prima dello spettacolo al Cicconi.