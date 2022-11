Ascoli, dal Bim Tronto 200 milioni di euro per giovani e famiglie

ASCOLI PICENO – Presentato il Pacchetto scuola Bim 2022-23: borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione, concorsi scolastici e la decima edizione delle Olimpiadi d’inglese.

«Siamo sempre più presenti sul territorio, nei prossimi giorni sveleremo altre iniziative a sostegno delle famiglie e dei nostri comuni – afferma il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani -. Da oltre dieci anni abbiamo messo a disposizione del Piceno una somma pari a circa due milioni di euro per progetti scolastici e accademici e altri interventi. Da sempre il Pacchetto Scuola Bim svolge un ruolo fondamentale di supporto al mondo della scuola. Quest’anno abbiamo deciso di arricchire il pacchetto con un numero maggiore di borse di studio e una valorizzazione verso gli studenti che sono rimasti a studiare nel Piceno. La crisi economica sta incidendo sui minori e per contrastare la crescente povertà educativa sono sempre più necessarie azioni che sostengano l’apprendimento, le relazioni e il contatto con l’ambiente».

Tanti i progetti. Si comincia dalle scuole primarie con la conferma del progetto, “S.P.E.E.D: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva” proposto da Centralmente ed esteso, da qualche anno, anche all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, che mira all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento. Sempre rivolto ai più piccoli, il concorso “Con la valigia di cartone: storie di emigranti in cerca di fortuna– Premio Antonio Forlini” che darà la possibilità alle classi coinvolte di sviluppare il tema dell’emigrazione.

Sempre per le scuole primarie si conferma il progetto “Esperienze tra Storia, Natura e Leggenda”, a cura dell’APS Vivo, che prevede visite didattiche nei musei del Sistema Museale Piceno ed esperienze e laboratori sensoriali all’Aula Verde di Castel Trosino, per formare giovani capaci di interagire in modo corretto con l’ambiente, nella prospettiva di rispettare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-archeologico. Nell’epoca post-Covid, musei, territorio e scuole hanno più che mai la possibilità e la necessità di connettersi gli uni con gli altri grazie alla riscoperta del concetto di prossimità. I Musei hanno riscoperto la propria vocazione nei confronti delle comunità e, specie nel Piceno, custodiscono un patrimonio immateriale e materiale davvero prezioso per i più piccoli.

Per gli studenti delle scuole primarie e medie viene proposto il Progetto “BIM BUM BAM news – Tg dei ragazzi”, a cura della Redazione di Vera TV, obiettivo del progetto è realizzare un tg di circa mezz’ora in compagnia di una classe della scuola primaria o secondaria di primo grado del territorio Piceno. I temi saranno argomenti formativi quali ad esempio la tutela dell’ambiente, il rispetto del prossimo, la conoscenza del territorio piceno etc. Per ciascun Istituto che aderirà alla presente proposta, sarà realizzata una puntata del format, coinvolgendo una classe a scelta della dirigenza scolastica.

Per gli istituti superiori, al via la decima edizione delle Olimpiadi dell’Inglese, interamente finanziate dal Bim Tronto e ideate dal Centro Studi Alpha (Csa), dedicate agli studenti del 4° e 5° anno. L’obiettivo è alzare le competenze linguistiche e accedere all’esame per il conseguimento della Certificazione Internazionale in lingua inglese dell’università di Cambridge PET e FCE, premiando 80 allievi con un percorso di formazione linguistica completamente gratuito e, tra questi, i migliori 12 con un viaggio-studio di due settimane all’estero in una capitale europea tra quelle che hanno l’inglese come lingua ufficiale.

Aumentate le borse di studio da 100 a 160 per coprire le spese sostenute per rette, trasporto o libri di testo per gli allievi delle scuole medie superiori, in particolare 120 sussidi saranno del valore di 300 euro e 40 di 500 euro per l’ultimo anno. Per l’università c’è il bando di laurea – anno 2022 per premiare le migliori tesi riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto. Ai primi tre elaborati sarà assegnata una somma pari a 5.500 euro (2.500 al primo classificato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo). Prevista anche quest’anno una borsa di studio riservata ai figli di emigrati Piceni di seconda, terza, quarta generazione, residenti in Canada, per apprendere la lingua italiana, tramite l’associazione A.L.M.A. Canada, del valore di 1.500 euro per l’anno scolastico 2022.

Inoltre sono state assegnate 10 borse di studio, del valore di 1.000 euro ciascuna, a studenti universitari frequentanti, nell’ Anno Accademico 2022/2023, il corso di laurea in Sistemi Agricoli Innovativi (SAI), presso la nuova sede di Ascoli Piceno dell’Università Politecnica delle Marche. Le borse sono riservate esclusivamente a studenti universitari residenti in uno dei 17 comuni appartenenti al territorio di questo Ente.

Gli interventi predisposti dall’ente non finiscono qui, solo a titolo di esempio, per il liceo classico Stabili-Trebbiani di Ascoli Piceno, ha provveduto all’acquisto di barra braille, per il liceo Scientifico statale Rosetti di San Benedetto del Tronto, l’ente da anni impegnato in iniziative di sensibilizzazione dei giovani studenti sui temi di educazione ambientale, ha provveduto all’acquisto di cinque erogatori di acqua e ha provveduto a consegnare ad alcuni Istituti borracce per ridurre l’uso delle bottigliette di plastica.

Infine, il prossimo 19 novembre sarà presentato il libro “Carta, penna e calamaio – Il cammino dell’istruzione nel Piceno dall’età antica ai giorni nostri”, realizzato dal Bim Tronto e a cura della professoressa Gabriella Piccioni, evento previsto a marzo 2020 ma rinviato a causa dell’emergenza epidemiologica.