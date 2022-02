Berny Novelli da Grottammare a Sanremo Rock : «Un’emozione indescrivibile»

ASCOLI – «Un’emozione indescrivibile». Così Berny Novelli quando ha saputo di essere stato scelto per partecipare a Sanremo Rock 2022. Il musicista di San Benedetto forse non se l’aspettava, ma ce l’ha fatta. E ha vinto “la gara” con ben 40 mila artisti che da tutta Italia hanno partecipato alle selezioni. A convincere del suo talento è stato il brano “l sangue che scorre“, il cui testo è stato scritto nel 2020, in pieno lockdown da covid.

Novelli, il lockdown e la nascita della figlia

«La melodia della canzone risale ad alcuni anni fa e fu composta insieme al carissimo amico Emidio Santori – ricorda Novelli. Il testo invece è del 2020, quando ho provato dentro emozioni forti e contrastanti. Sicuramente la situazione pandemica e le tristi notizie provenienti da tutto il mondo, unite al meraviglioso evento della nascita di mia figlia, hanno ispirato il brano. Non so se riuscirò a superare altri step – continua il musicista – Sono davvero grato a tutte le persone che mi hanno mostrato affetto e sostegno in questi anni».

Apprezzato front man della band SugarFriends, Bernardino Novelli è molto conosciuto e seguito nella sua Grottammare – città dove lavora come architetto – e che sicuramente farà il tifo per lui in questa nuova avventura.