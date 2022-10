La banda di Acquasanta compie 150 anni: è la più longeva del Piceno

Nel 2023 si svolgeranno tanti appuntamenti per celebrare la ricorrenza. Promossa anche una raccolta fondi online

ACQUASANTA TERME – La banda di Acquasanta Terme nel 2023 festeggerà i propri 150 anni di storia. Un avvenimento eccezionale per una realtà, il complesso bandistico ‘Sabatini’, che per un secolo e mezzo ha accompagnato i momenti di festa e di vita di un’intera comunità, quella picena. Per celebrare questo traguardo, dunque, verranno organizzati numerosi appuntamenti che permetteranno di rendere omaggio al passato, al presente e al futuro della tradizione bandistica acquasantana.

La raccolta

A tal proposito l’associazione ha deciso di reperire alcuni fondi, attraverso una raccolta promossa sul portale www.eppela.com. La banda è stata fondata nel 1873 ma, nel corso degli anni, non ha mai perso il contatto con le nuove generazioni: l’istituto scolastico cittadino è stato il primo in Italia ad istituire la minibanda, la cui peculiarità e unicità è quella di aver inserito lo studio degli strumenti bandistici nelle ore curricolari di musica alle scuole medie. Una banda che ha saputo evolvere negli anni proponendo oltre i consueti servizi musicali un programma concertistico sempre aggiornato e variegato: marce (di cui molte composte dai maestri locali), opere, musica classica, ma anche musica da film e arrangiamenti dei più noti cantautori italiani.

I traguardi

Una lunga storia fatta di tanti traguardi raggiunti, su tutti il concerto al teatro Ventidio Basso di Ascoli. Ma anche una storia fatta di incontri e scambi: negli anni la banda ha girato l’Italia e l’Europa, incontrando nuovi amici e nuovi ammiratori sia con il complesso bandistico che con la locale fanfara degli alpini. Il 2023, dunque, sarà un anno di festa per riavviare il motore dopo lo stop imposto dalla pandemia. Tra le varie iniziative in cantiere, spiccano il concerto di Capodanno, il convegno regionale delle bande, il master e concorso di sax (che vedrà la partecipazione di sassofonisti da tutta Italia) e il gemellaggio con la banda spagnola di Paiporta.