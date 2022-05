Badminton, orienteering e atletica leggera: gli alunni piceni sui gradini più alti del podio ai “Giochi Studenteschi”

Alcuni parteciperanno alle fasi finali, in programma tra qualche settimana a Trento. Una bella esperienza per tutti i partecipanti

ASCOLI – Missione più che positiva, per gli studenti dell’Isc Folignano-Maltignano, all’edizione 2022 dei ‘Giochi Studenteschi’, quelli che un tempo erano chiamati ‘Giochi della gioventù’. La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi tra Senigallia e Ancona e per la rappresentativa picena sono state diverse le soddisfazioni.

Grandi risultati

A cominciare dalla disciplina del badminton, dove la truppa ascolana ha vinto la fase regionale e si è guadagnata la possibilità di partecipare alle fasi nazionali in programma a Trento dal 23 al 26 maggio. L’Isc Folignano-Maltignano sarà l’unica scuola delle Marche presente alla finalissima, con il sogno ovviamente di salire sul gradino più alto del podio. In realtà, erano due le squadre partecipanti, ma solamente una si è qualificata: quella composta da Chiara Angelini, Alessia Penso, Mattia Paccasassi e Lorenzo Damiani, tutti studenti di terza media del plesso di Villa Pigna. Per quanto riguarda la specialità dell’orienteering, invece, la soddisfazione principale è arrivata da Cristian Danesi, della seconda media del plesso di Maltignano, che si è qualificato alla fase finale di Trento nella gara individuale. Nella gara di squadra, invece, l’Isc è arrivato al secondo posto, quindi non è riuscito a classificarsi, visto che alla fase finale accedeva solamente una scuola per ogni regione.

Atletica leggera

Nelle fasi regionali dell’atletica leggera, infine, tre ragazze del plesso di Villa Pigna non sono riuscite a passare alla fase finale davvero per pochissimo, classificandosi tutte al terzo posto nelle rispettive discipline: si tratta di Daniela Caselli nei mille metri, Maria Cittadini Bellini negli ottanta metri a ostacoli e di Maria Bernadette Fioravanti nel salto in lungo. Ottima prestazione, infine, anche per Cristian De Berardinis, studente del plesso di Villa Pigna, che si è piazzato al sesto posto nei mille metri maschili. La delegazione picena è stata accompagnata, in questa esperienza, dagli insegnanti di educazione fisica Tiziano Baiocchi e Lucio Tarulli.