PARMA – Sembrano specialità fuori dalla nostra tradizione alimentare ed invece girando tra gli stands di Cibus alla fiera di Parma siamo stati clamorosamente smentiti,ovviamente in positivo. Ci siamo accorti guardando con gli occhi che la nostra regione ha un’azienda all’avanguardia in questo settore. Si tratta della “Orma Group srl”, costituitasi nel 2006 a Grottazzolina (AP), con una esperienza ormai trentennale nel campo delle produzioni gastronomiche a base di carne.

La Orma group, acquisiti i marchi “BACALINI” i cotti delle marche”, ”Marchigianella”, ”Cascina Marchigiana”, ha così potenziato in brevissimo tempo l’attività in campo gastronomico e alimentare. Sono i numeri per fortuna a parlare. Operando all’interno di un modernissimo stabilimento a bollo CEE ha saputo coniugare la perizia tipicamente artigianale alle aspettative ed esigenze industriali. Ecco allora che il prodotto gastronomico di punta, in grado di rendere la “Orma Group” leader di mercato, è stata la “Galantina di Pollo” vera delizia del palato e tipico piatto della cucina tradizionale marchigiana.

Guai però a fermarsi ai sapori locali. Ecco allora che, anno dopo anno, si è arrivati addirittura al “Tacchino in porchetta”, ed altre preparazioni gastronomiche. La tradizione di base e l’innovazione per non perdere il mercato, anzi potenziarlo. Elementi, questi, che sono stati sottolineati più volte dalle istituzioni marchigiane presenti al Cibus di Parma, ovvero Presidente e membri della giunta della Camera di Commercio delle Marche e la regione, rappresentata dal vice Presidente Mirco Carloni. Per loro, i produttori, è stata una vetrina importante per una ripresa dalla pandemia che per fortuna , nel settore della gastronomia di qualità, sembra già essere arrivata.