Auto si ribalta sull’Ascoli-Mare: ferita una donna

ASCOLI PICENO – Nuovo incidente sul raccordo autostradale Ascoli-Mare. Una donna ha perso il controllo della propria auto all’altezza dello svincolo di Spinetoli, finendo prima contro il guardrail e poi ribaltandosi. Sul posto Polstrada e vigili del fuoco, ma per fortuna la conducente non ha riportato gravi conseguenze nell’impatto. Ancora da verificare le cause dell’incidente.

Incidenti ricorrenti sul raccordo autostradale

Ricorrenti anche sull’Ascoli-Mare, come nel tratto dell’A14 della costa picena, gli scontri tra vetture. La superstrada è interessata da lavori con numerosi restringimenti di carreggiata che costringono gli automobilisti a viaggiare in spazi molto ridotti ed a rischio.

Oggi l’evento ha coinvolto una sola auto, senza danni seri per le persone a bordo delle vetture. Ma il traffico aumentato notevolmente nelle ultime settimane, a causa dei frequenti spostamenti dei residenti di Ascoli e della vallata del Tronto verso le località di mare, accresce le possibilità di sinistri.