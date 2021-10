Auto finisce nella scarpata a Montalto Marche: ferito il conducente

ASCOLI – Salvo per miracolo. La sua auto è andata distrutta ma lui è rimasto solo ferito. E’ accaduto questa mattina 22 ottobre all’alba a Montalto Marche, in provincia di Ascoli. Un uomo era alla guida della sua auto quando ne ha perso il controllo ed è uscito fuori strada, precipitando in un burrone di oltre 10 metri. Un volo pauroso e terribile per chi era a bordo della vettura e che per un attimo ha visto la morte in faccia. Ma per lui le cose sono andate per fortuna molto bene.

Vigili del fuoco i primi ad arrivare

L’uomo, gravemente ferito, è stato raggiunto e soccorso dai vigili del fuoco giunti arrivati dopo l’incidente sul posto. Sembra fosse cosciente, quando gli operatori sono arrivati nel punto in cui l’auto si è fermata. Da lì a poco le ambulanze hanno trasferito la vittima dell’episodio in ospedale. I pompieri stanno recuperando in queste ora il mezzo finito nella scarpata. Per una volta non dobbiamo parlare di una tragedia della strada ma solo di un incidente che ha avuto un lieto fine. Le condizioni sanitarie dell’automobilista non sarebbero critiche.