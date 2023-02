Auto in fiamme lungo la superstrada, momenti di paura ad Ascoli

ASCOLI – Attimi di grande paura, questa mattina, intorno all’ora di pranzo, lungo la superstrada Ascoli-mare. Un veicolo, infatti, ha preso fuoco all’altezza dello svincolo per Spinetoli. Si è trattato di una Citroën Xsara Picasso che, in realtà, era ferma già da un po’ su una piazzola di sosta a causa di una avaria.

La ricostruzione

Le persone a bordo, due donne ed un bambino, sono riuscite a scendere dalla vettura prima che si incendiasse, rimanendo illese. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno contribuito a deviare il traffico, che in quel momento era particolarmente intenso lungo lo stesso accordo. Sul posto, ovviamente, anche squadra dei vigili del fuoco della sezione di Ascoli. I pompieri, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a domare il fuoco e spegnere l’incendio. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli e non ci sono stati feriti, visto che la conducente dell’auto si era già fermata lungo la piazzola a causa di un guasto. La macchina si è incendiata dopo che la donna, l’altra passeggera e il bambino erano già scesi dal mezzo.