Auto d’epoca straniere in passerella nel centro storico di Ascoli: grande curiosità e fascino

ASCOLI PICENO – Ha suscitato molta curiosità questa sera l’arrivo in Piazza del Popolo ad Ascoli delle auto d’epoche di un tour nazionale con equipaggi che provengono da diversi Paesi europei. Ventitré auto tra cui Lotus, Triumph, Alfa Romeo, Mercedes del Dopoguerra fino agli anni 70 del Novecento, che hanno fatto una per volta il loro ingresso speciale nel salotto cittadino del capoluogo piceno, tra ali di residenti e turisti.

auto d’epoca straniere in piazza del popolo

Inglesi ed olandesi gli equipaggi principali

In maggioranza si tratte di vetture sportive guidate da inglesi ed olandesi, che hanno attraversato l’Italia per motivi turistici, grazie all’agenzia Via Flaminia. La tappa ad Ascoli è stata particolarmente gradita ai partecipanti al tour, con un accoglienza calorosa e un arrivo in Piazza del Popolo di notevole fascino ed eleganza. Gli equipaggi si fermeranno in città solo per una notte poi riprenderanno il loro viaggio alla scoperta delle bellezze del Belpaese.

Pubblico in Piazza del Popolo

Ma il capoluogo piceno avrà di certo il suo effetto sugli stranieri che hanno intrapreso questo percorso d’altri tempi, degno di un epoca tramontata rispetto a quella della velocità e del frenetismo attuale. Per Ascoli una bella occasione di promozione e rilancio, anche verso un elite europea che cerca da sempre – Toscana in testa – luoghi e paesaggi di grande originalità e richiamo storico e artistico, fuori dai flussi principali del movimento turistico.