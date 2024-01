Auto a fuoco al casello dell’A14: paura a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia sfiorata, ieri sera (12 gennaio) a San Benedetto del Tronto. Un’auto, infatti, ha preso fuoco al casello dell’autostrada A14. L’incendio è divampato proprio nel momento in cui il guidatore stava pagando il pedaggio. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a scendere dall’abitacolo e a mettersi in salvo, mentre le fiamme hanno avvolto tutta la Fiat Punto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio e il personale della Società Autostrade. Il varco è rimasto chiuso per almeno un’ora, ma non si sono registrati particolari disagi alla circolazione perché le altre corsie erano comunque percorribili. Resta il fatto, però, che c’è stato tanto spavento sia per l’uomo alla guida del mezzo che per tutti coloro che stavano passando in quel tratto proprio in quel momento. La nuvola di fumo, d’altronde, è stata avvistata anche in lontananza ma l’intervento dei vigili del fuoco è stato assolutamente tempestivo e risolutivo.