San Benedetto del Tronto, studenti a lezione di cardio-protezione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Formare i giovani alla prevenzione ed educarli alla cardio-protezione. Questo l’obiettivo che il ‘Progetto Vita Ragazzi’ ha voluto raggiungere coinvolgendo nei giorni scorsi gli istituti scolastici ‘Sacconi’ e ‘Manzoni’ di San Benedetto. L’iniziativa è stata promossa dalla Dami Service (ente di formazione locale, accreditato presso la Regione Marche per la formazione continua e superiore, e fornitore di servizi integrati ad imprese private, enti locali e pubbliche amministrazioni, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ambiente, qualità e certificazioni Iso) e dall’Associazione Culturale Prospetica.

Il progetto

Il corso è stato effettuato da istruttori qualificati, Vincenzo Avanzolini e Giusy Cataffo, e ha coinvolto oltre 350 ragazzi delle due scuole medie. La formazione ha previsto specifiche attività pratiche sulla disostruzione delle vie aeree e sugli approcci corretti da attuare in caso di occlusione parziale o completa di esse, con relativa rianimazione cardio-polmonare e la spiegazione dell’uso del defibrillatore.

«L’iniziativa– spiega Lucio Sgariglia della Dami Service – nasce dalla volontà di educare, informare e sensibilizzare gli studenti degli istituti secondari sul tema specifico della cardio-protezione. Questo progetto è il risultato, infatti, di una scelta ben precisa che abbiamo voluto fare per rendere consapevole non solo il mondo dei giovani, ma anche l’opinione pubblica, sull’importanza della prevenzione, affinché si possa garantire un futuro migliore per tutti».