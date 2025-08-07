San Benedetto, batterio in mare: scatta il divieto di balneazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Divieto temporaneo di balneazione a San Benedetto. I cartelli sono stati esposti alla foce del Torrente Ragnola a Porto d’Ascoli. Qui e nello specchio di mare antistante piazza Salvo d’Acquisto, il Comune vieta di fare il bagno. La decisione dopo che l’Arpam ha rilevato livelli di Escherichia Coli superiori ai limiti di legge. A causare la contaminazione batterica sarebbero state le recenti bombe d’acqua che hanno colpito il Piceno.

Le cause

Queste hanno provocato allagamenti e un conseguente sversamento di acque inquinate in mare. A firmare l’ordinanza il sindaco Antonio Spazzafumo. Il primo cittadino ha provveduto a far installare apposita segnaletica per informare residenti e turisti. La maggior parte dei bagnanti rispetta il divieto. In attesa, ovviamente. che la situazione torni alla normalità. Anche perché non si prevedono altre piogge imminenti. Anzi, sono in arrivo 10 giorni di caldo rovente e le temperature sfioreranno anche i quaranta gradi.