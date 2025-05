Elezioni Regionali Marche, scatta il toto-nomi nel Piceno

ASCOLI – Per le ufficialità ci sarà ancora da attendere. Poco, però. Perché il mese di settembre, calendario alla mano, non è poi così lontano come potrebbe sembrare. Ma nelle ultime ore si stanno completando le liste in vista delle elezioni regionali. Ci sarà tanto Piceno nella sfida tra i due candidati governatori, ovvero il presidente uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra e l’europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra.

Il centrodestra

La provincia ascolana, infatti, porterà ad Ancona quattro consiglieri regionali. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia ricandiderà sicuramente Andrea Assenti, consigliere uscente, ed è stata ormai ufficializzata anche la discesa in campo di Francesca Pantaloni, assessore comunale ascolana. Il nome nuovo, poi, per il partito guidato dalla premier Meloni, è quello del giovane Alessio Pagliacci, ex consigliere comunale di Ascoli e componente del coordinamento comunale di Fdi. In Forza Italia è certa la candidatura di Donatella Ferretti, mentre per la riviera c’è il ballottaggio tra l’ex sindaco sambenedettese Pasqualino Piunti e il consigliere comunale Stefano Muzi. Il primo, in base ai rumors, è in netto vantaggio. Per la Lega ci sarà l’assessore uscente Andrea Maria Antonini. Si ricandiderà anche la consigliera uscente Monica Acciarri, ma non è chiaro se lo farà con la casacca della Lega. Noi Moderati, invece, dovrebbe affidarsi al coordinatore regionale Tablino Campanelli e, per Ascoli, a Emanuela Manigrasso. Occhio anche ai civici: potrebbe esserci una lista che sosterrà Acquaroli e che potrebbe vedere, tra i candidati, anche la giovane consigliera monteprandonese Martina Censori.

Il centrosinistra

Nel centrosinistra, è ballottaggio per un posto nella lista del Pd tra Francesco Ameli, segretario provinciale del Partito Democratico piceno, e l’ex sindaco folignanese Angelo Flaiani. Anche il primo cittadino di Arquata, Michele Franchi, spera di essere in corsa. Avrebbe rifiutato di candidarsi, invece, Matteo Terrani. Per le candidature ‘in rosa’, sicuramente, si pescherà in riviera. Per il Movimento Cinque Stelle potrebbe essere candidato Massimo Tamburri, ex consigliere comunale ascolano. Giovanni Gaspari, ex sindaco di San Benedetto, sarà probabilmente candidato per ‘Alleanza Verdi e Sinistra’. Infine, capitolo ‘Italia Viva’: la delegazione regionale del partito ha deciso di sostenere Ricci, ma nel Piceno alcuni esponenti si sono mostrati molto vicini ad Acquaroli.