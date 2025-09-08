Elezioni Marche, Elly Schlein con Matteo Ricci a Fermo e Ascoli Piceno

La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà di nuovo nelle Marche mercoledì prossimo per sostenere la candidatura a presidente della Regione per il centrosinistra di Matteo Ricci.

«Elly Schlein torna nelle Marche per una giornata tra la gente e per la gente – rende noto Ricci – tra gli appuntamenti, due comizi d’amore per le Marche a Fermo e ad Ascoli Piceno per ridare speranza ai cittadini, per rilanciare i temi della sanità, dell’economia e del lavoro, del turismo culturale. Come Pasolini dipingeva un ritratto della società italiana nei suoi comizi d’amore, noi oggi vogliamo dipingere un nuovo ritratto delle Marche che dal 28 e 29 settembre vedremo prendere forma. Vi aspetto mercoledì 10 settembre alle 18 a Fermo e alle 20.30 ad Ascoli Piceno con Elly Schlein!».