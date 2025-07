Ascoli, Pierluigi Gigliucci è il nuovo direttore amministrativo dell’Ast

ASCOLI PICENO – Cambio al vertice della direzione amministrativa dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli: Pierluigi Gigliucci subentra al posto di Paola D’Eugenio.

È di oggi venerdì 11 luglio 2025 la determina di nomina del nuovo direttore amministrativo da parte del dg dell’Ast picena, Antonello Maraldo. Il passaggio di consegne ci sarà ufficialmente a fine agosto, nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa di riferimento.

Contestualmente il direttore generale Maraldo ha nominato ad interim per un breve periodo Giovanna Picciotti direttore sociosanitario dell’Ast.

«La nomina di Pierluigi Gigliucci a direttore amministrativo – spiega il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – è motivata dalla piena condivisione della visione strategica e degli obiettivi di sviluppo da perseguire. Ho avuto modo di lavorare con lui in più di una occasione, da ultimo a Potenza dove abbiamo portato avanti con sintonia la nostra visione di organizzazione.

Rappresenta per me, dunque, un uomo di fiducia. Ringrazio la dottoressa D’Eugenio per la collaborazione avuta da lei in questi mesi dal mio arrivo all’Ast di Ascoli. Contestualmente ho provveduto a coprire per un breve periodo, in attesa della nomina del titolare che avverrà quanto prima, il posto da direttore sociosanitario lasciato vacante da Sonia Carla Cicero con Giovanna Picciotti. Si tratta di una professionista dalla grande esperienza che conosce molto bene la realtà sociosanitaria del territorio».

Chi è il nuovo direttore amministrativo Ast Ascoli

Direttore generale facente funzione dell’Azienda sanitaria locale di Potenza dallo scorso 14 aprile in seguito alla partenza alla volta di Ascoli del dg Maraldo, Pierluigi Gigliucci torna nelle sue Marche (è originario di Matelica in provincia di Macerata) dopo due anni trascorsi all’Asp Basilicata dove ha affiancato Antonello Maraldo nella direzione strategica dell’azienda sanitaria in qualità di direttore amministrativo.

Un curriculum, quello di Gigliucci, che parla di una grande esperienza professionale nel ruolo per il quale è stato nominato dall’Azienda sanitaria picena: dal 2015 al 2022 è stato direttore amministrativo dell’Asur Marche, da febbraio 2014 a luglio 2015 direttore dell’Area vasta 3 di Macerata, dal 2013 al 2014 direttore del servizio sanità della Regione Marche, mentre andando a ritroso nel tempo, la sua carriera da dirigente amministrativo, sempre in ambito sanitario, inizia nel 2001.

Gigliucci è iscritto nell’elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Basilicata e della Regione Marche.

La nomina ad interim del direttore sociosanitario

Il direttore generale Antonello Maraldo ha nominato ad interim per un breve periodo l’attuale direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti, direttore sociosanitario dell’Ast di Ascoli.

L’incarico è stato conferito dal dg per coprire temporaneamente il posto lasciato vacante a metà giugno scorso da Sonia Carla Cicero. Anche per questo ruolo molto presto ci sarà la nomina del titolare.