Fermo, gemellaggio con la città francese di Anglet: giuramento e delegazione in visita

FERMO – Nuovo gemellaggio per la città di Fermo: giovedì 14 agosto alle ore 10 la cerimonia di giuramento a Palazzo dei Priori, sala consiliare, con la città di Anglet, comune costiero francese di 39 mila abitanti, a confine con la Spagna, con cui Fermo aveva sottoscritto lo stesso atto tre mesi fa in terra francese alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro.

La delegazione d’oltralpe, guidata dal sindaco Claude Olive, sarà in missione istituzionale a Fermo per tre giorni, dal 14 al 16 agosto. Al giuramento del 14 al mattino parteciperà anche il sindaco di Ansbach Thomas Deffner, città tedesca con cui Fermo è gemellata da 19 anni e che ha favorito l’incontro tra la comunità fermana e quella francese.

La delegazione avrà modo di conoscere il quinto capoluogo di provincia con visite ad hoc nei principali luoghi fermani, di visitare i musei e soprattutto di assistere ai principali eventi cittadini, dalle manifestazioni legate alla Cavalcata dell’Assunta come la sfilata in notturna del 14 agosto, la Corsa al Palio del 15 e la corsa ciclistica internazionale del Gran Premio Capodarco.

Un momento di reciprocità dopo la calorosa accoglienza riservata a Fermo ad Anglet, in Francia, il 9 maggio scorso con la sigla del gemellaggio improntato allo scambio culturale e sociale fra le due, al confronto sulle buone pratiche che ciascuna comunità attua nel segno dello sviluppo e della crescita della propria città.

Il gemellaggio tra Anglet e Fermo è maturato nel tempo: Jean-Michel Barate, compianto vicesindaco di Anglet, responsabile della cultura e dei gemellaggi, lo aveva in animo già dal 2018. Negli anni successivi, esclusi ovviamente quelli del Covid-19, sono stati organizzati diversi scambi tra la città marchigiana e la cittadina francese, che è venuta più volte a Fermo in questi anni anche in occasione di diverse manifestazioni, fra cui Tipicità.