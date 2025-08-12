Fermo, gemellaggio con la città francese di Anglet
Fermo, gemellaggio con la città francese di Anglet: giuramento e delegazione in visita

Giovedì 14 agosto il giuramento, a cui parteciperà anche il sindaco di Ansbach, città con tedesca cui Fermo è gemellata da 19 anni

Gemellaggio Anglet Fermo
Anglet, inaugurazione del giardino di Fermo alla presenza dei sindaci Claude Olive e Paolo Calcinaro, 7 maggio 2025

FERMO – Nuovo gemellaggio per la città di Fermo: giovedì 14 agosto alle ore 10 la cerimonia di giuramento a Palazzo dei Priori, sala consiliare, con la città di Anglet, comune costiero francese di 39 mila abitanti, a confine con la Spagna, con cui Fermo aveva sottoscritto lo stesso atto tre mesi fa in terra francese alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro.

Claude Olive e Paolo Calcinaro

La delegazione d’oltralpe, guidata dal sindaco Claude Olive, sarà in missione istituzionale a Fermo per tre giorni, dal 14 al 16 agosto. Al giuramento del 14 al mattino parteciperà anche il sindaco di Ansbach Thomas Deffner, città tedesca con cui Fermo è gemellata da 19 anni e che ha favorito l’incontro tra la comunità fermana e quella francese.

La delegazione avrà modo di conoscere il quinto capoluogo di provincia con visite ad hoc nei principali luoghi fermani, di visitare i musei e soprattutto di assistere ai principali eventi cittadini, dalle manifestazioni legate alla Cavalcata dell’Assunta come la sfilata in notturna del 14 agosto, la Corsa al Palio del 15 e la corsa ciclistica internazionale del Gran Premio Capodarco.

Un momento di reciprocità dopo la calorosa accoglienza riservata a Fermo ad Anglet, in Francia, il 9 maggio scorso con la sigla del gemellaggio improntato allo scambio culturale e sociale fra le due, al confronto sulle buone pratiche che ciascuna comunità attua nel segno dello sviluppo e della crescita della propria città.

Il gemellaggio tra Anglet e Fermo è maturato nel tempo: Jean-Michel Barate, compianto vicesindaco di Anglet, responsabile della cultura e dei gemellaggi, lo aveva in animo già dal 2018. Negli anni successivi, esclusi ovviamente quelli del Covid-19, sono stati organizzati diversi scambi tra la città marchigiana e la cittadina francese, che è venuta più volte a Fermo in questi anni anche in occasione di diverse manifestazioni, fra cui Tipicità.

