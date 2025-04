Il Comune di Ascoli Piceno riceve il premio nazionale “Amministrazione, cittadini e imprese”

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno ha ricevuto, a Roma, il premio nazionale “Amministrazione, cittadini e imprese”. Alla presenza del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e delle alte cariche istituzionali del Paese, il sindaco Marco Fioravanti ha ricevuto il riconoscimento conferito da ‘italiadecide’ per valorizzare buone pratiche amministrative.

Ogni anno, infatti, ‘italiadecide’ elabora e pubblica un rapporto che, nel 2024, ha avuto come oggetto “Il futuro della città pubblica. Innovazione diritti e mercati”. Alla presentazione di tale rapporto, già consegnato in udienza privata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto seguito la consegna del premio nazionale.

Attraverso il contributo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, sono state selezionate quattro città che si sono distinte per le politiche di qualità per la città pubblica e per un virtuoso rapporto di fiducia e collaborazione fra pubblico e privato. Tra queste, ‘italiadecide’ ha conferito il Premio per l’anno 2024 al Comune di Ascoli Piceno “per essere riuscito a classificarsi sempre nei primi posti in tutti i bandi emanati dal Governo per i progetti di rigenerazione urbana, sviluppando una progettazione di altissima qualità di iniziative di riqualificazione territoriale tra loro collegate da coerenza progettuale e realizzativa a vantaggio della rigenerazione complessiva della città”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Marco Fioravanti: «Questo riconoscimento conferma come le attività messe in campo dalla nostra amministrazione vengano riconosciute, apprezzate e prese a modello anche dal resto del Paese. Sono molto felice di questo Premio, che condivido con Segretario Generale, Giunta, Consiglieri, la macchina comunale e – più in generale – con tutte le realtà del territorio: questi risultati sono possibili solo quando c’è visione, lungimiranza e reciproca collaborazione».

A premiare il Comune di Ascoli Piceno la senatrice Anna Finocchiaro, presidente di ‘italiadecide’, alla presenza di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della fondazione La Biennale di Venezia.