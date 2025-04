Ascoli, in tantissimi alla “Marcia per la Pace”

ASCOLI – «Educare alla pace per diventare fari di speranza», «La pace è vita», «Il coraggio della pace»: sono solo alcuni degli striscioni esposti ad Ascoli in occasione della ‘Marcia per la pace’ che si è svolta in centro, organizzata dalla diocesi. Una ‘processione’ silenziosa che ha preso il via dal parco dell’Annunziata, passando per via Ricci, via Dino Angelini, via Trieste e Piazza del Popolo per arrivare al chiostro maggiore di San Francesco. All’iniziativa ha partecipato, tra gli altri, don Tonino Dell’Olio, presidente Pro Civitate Christiana di Assisi. Presente anche il vescovo delle diocesi di Ascoli e San Benedetto Gianpiero Palmieri.

Il messaggio

Numerosa è stata la presenza degli ascolani, soprattutto giovani, che hanno lanciato quindi un significativo messaggio in concomitanza con l’Earth Day. Giunta alla sua terza edizione ed entrata a pieno titolo nella programmazione dell’Earth Day Italia, infatti, quest’anno l’appuntamento dedicato alla 55esima Giornata della Terra ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità, anche per tutelare il Creato e vincere le sfide ambientali, di ritrovare la strada della pace. «È bello vedere così tante persone presenti a questa marcia – ha commentato, con entusiasmo il vescovo Palmieri -. Vuol dire che dal nostro territorio può partire un messaggio importante e sono felice per il fatto che siano presenti tanti ragazzi».