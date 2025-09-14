Ascoli, lavori terminati alla scuola Montessori: si torna sui banchi

ASCOLI – A poche ore dal suono della prima campanella, previsto per domani (lunedì 15 settembre), arriva una buona notizia per gli studenti ascolani. E’ stata infatti riqualificata la scuola Montessori del quartiere Tofare. L’amministrazione comunale, dunque, ha riconsegnato un altro istituto sismicamente adeguato.

Il nodo mensa

«Istruzione, formazione e sicurezza: continuiamo a lavorare per studenti, docenti, personale scolastico e famiglie», commenta con entusiasmo il sindaco Marco Fioravanti. Una piccola polemica, però, alimentata soprattutto sui social, riguarda il fatto che la mensa non sarà subito disponibile. «Il servizio tornerà disponibile con una sola settimana di ritardo, ovvero dal 22 settembre – prosegue il primo cittadino -. Era fondamentale garantire il trasferimento degli alunni e noi siamo riusciti ad eseguire in tempo i lavori richiesti. Il ritardo nella riapertura della mensa è dovuto solo all’allaccio tardivo del metano».