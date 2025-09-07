Ascoli e Fermo, ‘caso supplenze’: decine di ricorsi

ASCOLI – Pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico. Ma nel Piceno e nel fermano esplode il ‘caso’ relativo alle graduatorie per le supplenze. Ciò a seguito del decreto di ripubblicazione delle cosiddette Gps, le graduatorie provinciali per le supplenze. Alcuni insegnanti, infatti, si sarebbero visti scavalcati da colleghi con meno esperienza. Secondo alcuni, ciò non sarebbe dovuto al possesso di migliori competenze e i punteggi sarebbero stati assegnati in modo equivoco.

La situazione

Pertanto, ci sarebbero state decine di ricorsi. Tanto che qualcuno avrebbe esposto la situazione anche alla procura. Il provveditorato agli Studi, per Ascoli e Fermo, avrebbe già intrapreso dei controlli. In poche parole, alcuni insegnanti che vanterebbero una lunga carriera sarebbero stati superati nelle graduatorie. A farlo sarebbero stati altri che avevano, fino a poco tempo fa, punteggi nettamente inferiori. Una situazione resa ancor più complicata, per chi è rimasto escluso, dal fatto che rispetto ai precedenti anni scolastici ci sono meno studenti iscritti. Situazione, questa, che riguarda sia il Piceno che il fermano. Ciò, sicuramente, a causa della crisi demografica che ha portato ad avere meno nascite e, quindi, meno ragazzi iscritti nelle varie sezioni scolastiche.