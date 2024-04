Ascoli, Angeli del Bello ancora in azione per pulire la città

ASCOLI – Si definiscono Angeli del Bello e, ormai da qualche anno, sacrificano il proprio tempo libero per dare una mano concreta al decoro cittadino. Si tratta di un gruppo di ascolani, volenterosi, che settimanalmente si armano di pazienza e tanta buona volontà per pulire alcuni angoli del centro storico piceno e i principali monumenti dalle scritte che vengono realizzate dai writers e dai vandali.

Negli ultimi giorni, gli Angeli del Bello si sono ritrovati per restituire decoro e dignità al palazzo Inail, che si trova appunto in una tra le vie più importanti della città, tra il quartiere di Porta Romana e il centro.

L’intervento

L’edificio, ormai da anni, versava in uno stato di degrado a causa delle tante scritte presenti sulla facciata principale. Ebbene, i volontari si sono impegnati per pulirlo, spinti dall’amore verso la propria città e verso il ‘bello’.

«Ci impegniamo affinché Ascoli possa essere sempre più dignitosa e decorosa, per far godere delle bellezze i cittadini ma anche i turisti senza che questa sia deturpata o macchiata da graffiti e degrado – spiega Luciano Vizioli, presidente degli ‘Angeli del Bello’ -. Ringrazio tutti coloro che si sono attivati per pulire il palazzo dell’Inail e mi auguro che tante altre persone possano darci una mano in occasione delle prossime iniziative che abbiamo in programma. Ad esempio, abbiamo iniziato la ripulitura di un lato di viale Vellei e cercheremo di restituire decoro a tante altre zone cittadine».