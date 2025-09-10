Ascoli, alloggi per ragazze madri a Venagrande

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è rispondere a un bisogno sociale fondamentale per tutto il territorio

ASCOLI PICENO – Appartamenti per ragazze madri e donne in difficoltà. È questo il cuore del progetto in fase di realizzazione al primo piano della scuola di Venagrande. Un intervento che si sta concretizzando con l’obiettivo di rispondere a un bisogno sociale fondamentale per Ascoli Piceno.

Il progetto ha acquisito una rilevanza considerevole, tanto da essere inserito tra le priorità del Pnrr. Si tratta di un’opera che va oltre la semplice ristrutturazione di un immobile. Infatti, rappresenta un gesto concreto di solidarietà e supporto per le donne in difficoltà.

L’iniziativa

Negli ultimi giorni, sono stati effettuati alcuni aggiustamenti al progetto iniziale. Ma il cantiere continua a procedere senza interruzioni. Si è cercato di ottimizzare alcune scelte costruttive per rispondere al meglio alle esigenze delle future residenti. In ogni caso, l’obiettivo rimane invariato. Ovvero rendere questo spazio un punto di riferimento sicuro per donne sole, madri in difficoltà e famiglie che affrontano situazioni particolarmente fragili.

La struttura che ospiterà gli appartamenti, oltre ad essere ristrutturata al primo piano, vedrà il secondo piano oggetto di lavori simili. Ciò al fine di creare cinque appartamenti di diversa metratura, che andranno ad arricchire l’offerta di alloggi sociali nella zona.