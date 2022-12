Atti osceni sulla pista ciclabile di Ascoli, denunciati due molestatori

ASCOLI – Molestavano ragazze in centro e anche lungo il percorso ciclopedonale, con atti osceni. Episodi che si sono ripetuti più volte tanto che i carabinieri della stazione di Ascoli, dopo diverse segnalazioni giunte sin dalla scorsa estate su episodi di atti osceni in luogo pubblico, anche in presenza di bambini, hanno individuato e denunciato alla procura due persone su cui sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.

I fatti

In almeno quattro episodi avvenuti sulla pista ciclopedonale cittadina e in alcune rue del centro storico, i due hanno compiuto atti osceni. I carabinieri nel corso delle indagini hanno potuto ricostruire e attribuire ben tre eventi alla stessa persona che, nell’arco temporale di alcuni mesi, ha evidenziato la totale indifferenza al generale pudore, perseverando nella sua condotta. Molto importanti per l’individuazione dei responsabili sono state le telefonate effettuate al 112 che hanno consentito ai carabinieri di poter intervenire subito, ma anche la fiducia riposta nei confronti dell’Arma che ha consentito ai militari di ricevere dai cittadini notizie confidenziali che hanno poi permesso di ricostruire i fatti e trovare i responsabili.