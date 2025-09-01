Ast Ascoli, insediato il nuovo direttore amministrativo Pierluigi Gigliucci

Pierluigi Gigliucci è tornato nelle sue Marche (è originario di Matelica in provincia di Macerata) dopo due anni trascorsi all’Asp Basilicata

ASCOLI – Si è insediato oggi, lunedì primo settembre 2025, il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Pierluigi Gigliucci. Nominato dal direttore generale dell’Ast picena Antonello Maraldo con determina dello scorso 11 luglio, Gigliucci è iscritto nell’elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Basilicata e della Regione Marche e il suo incarico nell’Ast di Ascoli ha la durata di tre anni. Il nuovo direttore amministrativo subentra da oggi, successivamente alla nomina avvenuta a luglio, nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa di riferimento, al posto di Paola D’Eugenio.

«Con l’arrivo di Pierluigi Gigliucci, con il quale ho lavorato gli ultimi due anni in Basilicata e che conosco da oltre 20 anni – sottolinea il dg Maraldo – si aggiunge un altro tassello alla squadra. Avrà piena delega in materia economica e nell’ambito dei servizi amministrativi. Cureremo insieme il sistema delle relazioni sindacali che necessita di un ulteriore impulso con la chiusura dei tanti contenziosi derivanti dal pregresso e dovrà concorrere al mantenimento dell’equilibrio dei conti, garantendo risorse adeguate per il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (Lea). Gigliucci, con il direttore sanitario Maria Bernadette Di Sciascio e il prossimo direttore sociosanitario, dovrà aiutarmi nel traghettare l’Ast picena verso uno sviluppo adeguato ai bisogni del territorio».

Già direttore generale facente funzione dell’Azienda sanitaria locale di Potenza, Pierluigi Gigliucci è tornato nelle sue Marche (è originario di Matelica in provincia di Macerata) dopo due anni trascorsi all’Asp Basilicata dove fino ad aprile scorso ha affiancato Antonello Maraldo nella direzione strategica dell’azienda sanitaria in qualità di direttore amministrativo. Un curriculum, quello di Gigliucci, che parla di una grande esperienza professionale nel ruolo per il quale è stato nominato dall’Azienda sanitaria picena: dal 2015 al 2022 è stato direttore amministrativo dell’Asur Marche, da febbraio 2014 a luglio 2015 direttore dell’Area vasta 3 di Macerata, dal 2013 al 2014 direttore del servizio sanità della Regione Marche, mentre andando a ritroso nel tempo, la sua carriera da dirigente amministrativo, sempre in ambito sanitario, inizia nel 2001.