Ascoli, visita in Provincia dei vertici del Reggimento Piceno

ASCOLI PICENO – Il Presidente della Provincia Sergio Loggi ha incontrato, a Palazzo San Filippo, il nuovo Comandante del 235° Reggimento Piceno, il Colonnello David Bastiani. L’alto ufficiale era accompagnato dal Colonnello uscente Giovanni Cruciani che, dopo aver guidato con competenza e attaccamento verso la comunità picena il 235° Reggimento, è stato destinato ad un nuovo e prestigioso incarico. Il neo Comandante ha sottolineato l’impegno a proseguire il rapporto di cordiale collaborazione che da sempre contraddistingue il legame tra Provincia ed Esercito.

Il Presidente Loggi ha formulato al Colonnello Bastiani gli auguri di un proficuo lavoro ricordando «l’apprezzamento della Provincia verso il Reggimento Piceno che rappresenta un patrimonio essenziale in termini di valori ideali e un’importante realtà socio-economica per la città e l’intera comunità locale».

Nell’occasione, il Comandante Cruciani si è congedato dall’incontro istituzionale richiamando le strette sinergie istaurate con la Provincia anche nell’organizzazione di cerimonie sul territorio che vedono la Provincia di Ascoli Piceno protagonista come Ente insignito della medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana.