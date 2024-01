L’Ascoli vince a Como e si risolleva: clamorosi tonfi di Bari e Parma

ASCOLI – L’Ascoli vince a Como e si risolleva in classifica, il Parma cade nel derby emiliano contro il Modena e il Venezia riparte dopo gli ultimi passi falsi. Questo, in sintesi, il 22esimo turno del campionato di Serie B, che come sempre ha regalato una pioggia di gol e tante emozioni. Non sono mancati risultati a sorpresa e tonfi clamorosi. Il tutto in attesa del posticipo domenicale (ore 16.15) tra Cittadella e Sampdoria. Ma è bene procedere con ordine.

I risultati

Il titolo di giornata lo merita l’Ascoli, che a Como vince 2-0 grazie al gol di Mendes e all’autorete di Cassandro arrivati entrambi nei minuti finali del match. La squadra di Castori, dunque, risorge dalle ceneri e si rilancia in ottica salvezza. Colpo esterno, sempre in coda, del Cosenza, che con la rete di Frabotta espugna il campo del Sudtirol per 1-0. Parità, 1-1, tra Catanzaro e Palermo: locali avanti con Biasci, pari ospite di Segre. La rete di Busio permette al Venezia di battere in casa per 1-0 la Ternana, mentre il Modena rifila un netto 3-0 casalingo al Parma: reti di Battistella, Abiuso e Ponsi. La rete di Abrego permette invece alla Cremonese di battere 1-0 il Brescia. Super vittoria della Feralpisalò, che umilia per 5-1 il Lecco: doppietta di Butic e reti di Tonetto, Martella e Felici per rendere inutile la timbratura ospite di Buso. Clamoroso ko casalingo del Bari, sconfitto per 2-0 dalla Reggiana per via delle reti di Fiamozzi e Bianco. Infine, lo Spezia vince 3-2 a Pisa: Kouda e doppietta di Verde per i liguri, Torregrossa e Bonfanti per i toscani. Domenica, come detto, il posticipo delle 16.15 tra Cittadella e Sampdoria.

Entusiasmo alle stelle, in casa Ascoli, dopo la vittoria di Como. Queste le parole di mister Castori al termine del match: «Vittoria importantissima e meritata, che era nell’aria e dà lustro ai pareggi contro Cittadella, Parma e Bari; rappresenta il picco di crescita della squadra e ci dà convinzione perché vincere qui non è facile, contro un Como molto forte, con giocatori di grande qualità, secondo in classifica e proiettato verso la Serie A». Soddisfatto anche il difensore Riccardo Gagliolo, al debutto in maglia bianconera dopo essere arrivato nei giorni scorsi: «Penso che la squadra abbia disputato una grandissima partita, sempre attenta e sul pezzo, praticamente non hanno mai calciato in porta; dopo l’espulsione abbiamo spinto sull’acceleratore e abbiamo conquistato una grande vittoria, meritata. Dopo il gol è stata una partita di controllo, non abbiamo sofferto mai».

La classifica

Infine, ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie B dopo 22 giornate, con Cittadella e Sampdoria che hanno però una gara in meno: Parma 45; Cremonese, Venezia 41; Como 39; Palermo, Cittadella 36; Catanzaro 34; Modena 31; Brescia 29; Reggiana 28; Cosenza, Bari 27; Pisa 26; Sudtirol 24; Sampdoria 23; Ascoli 22; Ternana 21; Feralpisalò, Spezia, Lecco 20.