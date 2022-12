Ascoli, via al villaggio di Natale in Piazza Arringo

ASCOLI PICENO- Quasi tutto pronto per festeggiare il Natale ad Ascoli Piceno. E’ stato inaugurato oggi, sabato 3 dicembre, il villaggio di Natale. Allestito come ogni anno nella splendida cornice di Piazza Arringo, troviamo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, trenta casette di legno per l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali e l’albero di natale.

Continueranno anche nei prossimi giorni i preparativi per le festività natalizie. Verrà infatti allestito anche un presepe nel giardino dell’Arengo.

Come ha spiegato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti: «Siamo consapevoli delle grandi difficoltà di questo momento. Con l’aumento dei costi dell’energia attivare la pista di ghiaccio era complesso ma insieme al gestore, Marco Brilli , abbiamo voluto fortemente riattivarla insieme all’accensione delle luminarie e alla casette di legno. Se in un momento storico come questo, dove ognuno sta vivendo delle difficoltà a livello economico e sociale, “spegniamo” le luci e il divertimento dei più piccoli, “spegniamo” il futuro. Abbiamo voluto andare avanti e organizzarci nel migliore dei modi per cercare di attivare tutte le iniziative. Siamo molto contenti».

Entusiasmo anche da parte dell’assessore agli eventi, Monia Vallesi: «Il villaggio di Natale è più ricco, grazie alla presenza delle numerose casette di legno e la casetta di Babbo Natale. Ringrazio il Sindaco e il gestore della pista di ghiaccio, Marco Brilli che hanno creduto insieme a me nel portare avanti questo progetto, nonostante le diverse difficoltà. Con una grande energia e unendo le nostre forze, abbiamo pensato in primis al benessere dei bambini, delle famiglie auspicando un Natale pieno di serenità per tutti».

Appuntamento al 7 dicembre per l’accensione delle luminarie nel centro storico.