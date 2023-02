Ascoli, il viceministro Rixi in visita per parlare di infrastrutture. Sul tavolo la terza corsia dell’A14

Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi in città, per parlare di infrastrutture marchigiane, A14 e rete idrica.

ASCOLI PICENO- Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi ad Ascoli. Rixi farà tappa nel capoluogo ascolano nella giornata di domani, giovedì 23 febbraio, partire dalle ore 10.30 nella sede di Confindustria, in corso Mazzini.

La visita

Il viceministro incontrerà gli industriali della provincia di Ascoli ed i vertici della Ciip. In agenda le infrastrutture marchigiane, le ipotesi progettuali di terza corsia sull’A14 e i possibili miglioramenti alla rete idrica.

«Si tratta dell’ennesima dimostrazione di attenzione e vicinanza del governo alle nostre zone. Avremo modo di sottoporre al viceministro le opere strategiche per il nostro territorio. L’impronta della Lega è forte nel dicastero delle infrastrutture e dei trasporti con il nostro leader Matteo Salvini e Edoardo Rixi: con loro si è instaurato un fondamentale percorso di collaborazione per il rilancio delle opere nel Piceno, per lungo tempo troppo penalizzato. Il forte collegamento con il territorio sarà il vero valore aggiunto: le infrastrutture devono essere al primo posto nella nostra agenda», afferma il commissario provinciale della Lega, Roberto Maravalli.



Dopo la visita ad Ascoli, Rixi proseguirà il viaggio nelle Marche fino a venerdì 25 febbraio con tappe a Civitanova, Ancona e Senigallia durante le quali incontrerà i diversi sindaci per un confronto in merito alle necessità e urgenze dei territori dal punto di vista infrastrutturale.