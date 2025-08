Ascoli, al via i lavori per il ponte sul Tronto

ASCOLI – Cominciano oggi (mercoledì 6 agosto), ufficialmente, i lavori relativi alla realizzazione del nuovo ponte sul Tronto. Questo collegherà Monticelli alla zona Castagneti. Questa mattina verrà allestito il cantiere in via del Commercio. Pertanto, fino alle 20 di venerdì 8 agosto, verrà chiuso il sottopasso di via Piceno Aprutina. Quello, per intendersi, che sbuca all’ex Globo.

Il traffico

Per tutte le provenienze, sia da est che da ovest, ci sarà pertanto l’obbligo di proseguire dritto proprio in via Piceno Aprutina, all’intersezione con via del Commercio. Sarà, altresì, interdetto il transito veicolare in via del Commercio 31, con contestuale divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati al fine di consentire l’attivazione del cantiere. Insomma, saranno giorni di disagi, per quanto riguarda il traffico nella zona. Ma si tratta di un intervento necessario, perché è giunto il momento che i lavori prendano il via. Una volta allestito il cantiere, poi, il sottopasso verrà riaperto, seppur a una sola direzione di marcia.

I disagi

Il progetto prevedeva, inizialmente, la chiusura del tratto per quasi un anno. Idea, però, che aveva trovato l’opposizione di alcuni commercianti della zona. Di conseguenza, infatti, i clienti di tali attività sarebbero stati costretti a prolungare il proprio tragitto da via Piceno Aprutina fino alla rotatoria del centro commerciale ‘Al Battente’, per poi tornare indietro. Stesso percorso, poi, da compiere nuovamente per reimmettersi su via Piceno Aprutina. Insomma, da parte degli esercenti di via del Commercio era stata espressa parecchia preoccupazione per una possibile perdita di clientela. Pertanto, era stato chiesto all’amministrazione comunale di trovare una soluzione alternativa alla chiusura totale del sottopasso. Soluzione che, a quanto pare, sarebbe stata trovata. Il sottopasso sarà percorribile a una corsia, una volta che però sarà stato allestito il cantiere.