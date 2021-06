Ascoli, via libera alle due edizioni estive della Quintana: ma resta l’incognita del corteo storico

Stasera le prime prove ufficiali per l'edizione notturna della Giostra, prevista il 10 luglio. Quella tradizionale in programma il 1 agosto. Parla il Presidente della Quintana Massetti

ASCOLI – La Quintana di Ascoli riparte dopo la sospensione per il covid. E questa estate si terranno entrambe le edizioni: quella notturna di luglio e quella tradizionale della prima domenica di agosto – in onore del patrono della città Sant’Emidio – che quest’anno cade il primo del mese. Una bella notizia per il capoluogo piceno, per i Sestrieri che partecipano alla Giostra ed anche per molti turisti e visitatori che ogni anno arrivano ad Ascoli per seguire lo spettacolare corteo storico in abiti rinascimentali che attraversa il centro storico per entrare al campo di giochi dello Squarcia.

La settimana prossima si deciderà per il corteo nel centro storico

Ma proprio il corteo resta per adesso l’unica incertezza riguarda le modalità di svolgimento della manifestazione: «La situazione sta evolvendo di giorno in giorno, in relazione alle norme covid – dice Massimo Massetti, presidente della Quintana, ora integrata nel Comune e non più ente separato – e quindi ancora si deve comprendere cosa si potrà fare e cosa no. Comunque sia per il corteo che conta 1500 figuranti, la settimana prossima ci saranno incontri con le autorità per decidere il da farsi».

Di certo per ora c’è che al campo Squarcia, potranno seguire «l’assalto al Moro» da parte dei cavalieri che si sfidano per i Sestieri più antichi della città, mille persone. E tutto l’organizzazione della gara e dell’accesso dovrà attenersi a delle regole precise per evitare il diffondersi di contagi. Dal punto di vista tecnico, Massetti assicura che sarà sempre un grande spettacolo, «perchè nonostante il lungo periodo di sosta forzata i cavalieri si sono allenati bene e potranno entusiasmare sia il pubblico a casa sia quello che guarderà la sfida sul web o in tv».

Sbandieratori al Campo giochi della Squarcia

Al via stasera le prove ufficiali per il Palio di luglio

E proprio nella serata di oggi, sabato 19 giugno, si svolgeranno le prime prove ufficiali per l’edizione del 10 luglio. Dalle 20,30 sulla pista ad otto del campo giochi, tre tornate per ogni cavaliere in gara, con la possibilità di utilizzare anche cavalcature diverse. «Sarà una vera e propria simulazione della Giostra – assicura il Presidente della Quintana – senza particolari differenze rispetto alle edizioni ordinarie. Siamo davvero molto felici per la ripresa di questa manifestazione storica che è nel cuore dei cittadini e di molti turisti».

Per conquistare il Palio si cimenteranno nella gara allo Squarcia i cavalieri scelti da Porta Romana, Borgo Solestà, Porta Tufilla, Porta Maggiore, S.Emidio e Piazzarola. Da ricordare che sono previste esibizioni di sbandieratori nei weekend precedenti ai tornei.