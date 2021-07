Ascoli, via libera al progetto del nuovo ponte a Brecciarolo

Necessaria la ricostruzione della piccola infrastruttura per motivi di sicurezza, dopo che le verifiche su un pilone. Lavori per 250 mila euro

ASCOLI – Il Comune di Ascoli al lavoro per cercare di migliorare i servizi per i cittadini e adeguare la rete stradale presente sul territorio. E questo soprattutto nelle tante frazioni che costellano la periferia collinare del capoluogo, da nord a sud della città. L’ultima iniziativa riguarda la località di Brecciarolo, piccola area urbana all’estremità est di Ascoli, sviluppatasi negli anno lungo la Salaria.

Un ponte da 250 mila euro

La Giunta Fioravanti ha dato infatti il via libera al progetto di riqualificazione del ponte della zona, che non è in più in linea con le norme di sicurezza. L’importo previsto per realizzare i lavori è di 250 mila euro. L’intervento, che dovrebbe usufruire anche di fondi regionali, prevede la demolizione della struttura e la sua ricostruzione.

L’opera messa in cantiere dovrebbe modernizzare e rendere più sicura la rete viaria non solo di Brecciarolo, la cui parte principale è cresciuta attorno ad una chiesa e in un area molto vicina al corso del fiume Tronto. Ma anche quella di collegamento con Monticelli ad ovest, verso il centro di Ascoli e ad est verso Castel di Lama e Poggio di Bretta, sulla collina sovrastante l’abitato.

Problemi ad un pilone e rischio esondazione del Tronto

L’intervento si è reso necessario dopo che nel 2019 una verifica strutturale aveva messo in risalto dei problemi ad un pilone del ponte stesso, con possibili conseguenze alla stabilità nel caso di esondazioni del vicino fiume Tronto, in un area fortemente urbanizzata e dove insistono anche diverse attività artigianali. Da qui la necessità di studiare delle soluzione tecniche, la più utile delle quali era quella di costruire una nuova struttura. La carreggiata del nuovo tracciato sarà più ampia dell’attuale, con uno spazio laterale anche per la pista ciclabile. Secondo il Comune di Ascoli i tempi di avvio del cantiere dovrebbe essere brevi.