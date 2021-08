Ascoli, il vento forte abbatte piante ed antenne: due incendi sulla Salaria

ASCOLI – Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Ascoli e provincia per il vento forte che si abbattuto nelle ultime ore su tutto il Piceno. Un vento che continua a imperversare anche questa mattina, e che sta provocando incendi nella vallata del Tronto.

Danni ad Offida e nell’area costiera

Andando per ordine, dalla notte scorsa alle prime ore di oggi numerose piante sono state abbattute dalle raffiche ventose e sono cadute a terra, lungo le strade. E questo è accaduto soprattutto nell’entroterra collinare, in particolare nella zona di Offida, in località San Barnaba. Ma danni si sono verificati anche nella fascia costiera, a San Benedetto e Grottammare. Piante, rami, antenne televisive precipitate sulle strade cittadine, così come gazebo e strutture divelte soprattutto nell’area dell’ex stadio Ballarin, in via Marchegiani.

Secondo i vigili del fuoco comunque, non sono state colpite né auto in sosta né passanti o residenti, e quindi al momento non risultato feriti.

A fuoco arbusti a Colli e Monteprandone

Il caldo torrido e le forti raffiche di vento hanno fatto anche innescare due piccoli incendi di sterpaglie e arbusti nella vallata del Tronto, a Colli ed a Monteprandone. Entrambi i focolai sono attivi vicino al tracciato della statale Salaria, ma due squadre dei vigili del fuoco di Ascoli sono al lavoro per spegnerli e circoscriverli. Anche qui, nonostante la prossimità a case abitate e a capannoni produttivi (Centobuchi) non risultano persone coinvolte nei roghi. La situazione comunque è sotto controllo e in tutto il Piceno c’è la massima allerta per i rischi delle condizioni climatiche createsi nelle ultime ore.

Da segnalare che una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli è partita per Cosenza per dare un contributo allo spegnimento degli incendi boschivi in corso in Calabria.