ASCOLI – Una copia della Costituzione italiana. E’ questo il dono fatto questa mattina (23 novembre) dal Comune di Ascoli a centinaia di ragazzi della città che hanno compiuto 18 anni nel corso di questo anno o che compiranno comunque la maggior età entro il prossimo 31 dicembre. Una iniziativa ormai tradizionale, sotto le cento torri, che viene riproposta ogni anno dalla stessa amministrazione comunale per tramandare ai più giovani i valori contenuti nella Costituzione.

L’obiettivo

Presente alla cerimonia anche il garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Annagrazia Di Nicola, oltre al sindaco Marco Fioravanti, l’assessore comunale Donatella Ferretti e il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono. «Vogliamo far sentire questi ragazzi protagonisti della città e cercare di responsabilizzarli – ha spiegato Fioravanti -. Sono importanti i diritti ma anche i doveri ed è fondamentale condividere il contenuto prezioso della Costituzione per cercare anche di trasmettere quei valori a tutti i ragazzi che sono il futuro della città e dell’Italia». In centinaia, come detto, i giovani che hanno preso parte al momento di incontro, andato in scena nella straordinaria cornice rappresentata dal teatro Ventidio Basso.