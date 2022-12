Ascoli, L’Unione Italiana Ciechi e la Questura insieme contro le truffe

Si è svolto ad Ascoli un incontro formativo per difendersi dalle truffe, dalla violenza domestica e dalle frodi telematiche

ASCOLI PICENO – Le truffe sono ormai all’ordine del giorno. In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, l’Unione Italiana ciechi ed ipovedenti insieme alla Questura di Ascoli Piceno hanno organizzato un incontro durante il quale è stato spiegato cosa fare e come comportarsi nel caso in cui si presenti un malintenzionato presso la nostra abitazione o quando riceviamo delle telefonate.

Lo scopo è stato quello di promuovere la campagna di informazione sulle truffe agli anziani, sulla prevenzione della violenza domestica, sui furti in abitazione e sulle frodi telematiche.

L’incontro

«In questi anni diversi soci Uici hanno subito truffe, furti in casa e altri episodi di microcriminalità. Per aiutarli a difendersi nelle situazioni rischiose e a riconoscere, nonostante la disabilità, i casi di pericolo, abbiamo organizzato questo incontro insieme alla Questura di Ascoli Piceno. I dirigenti della Polizia di Stato sono stati estremamente disponibili, professionali e vicini ai bisogni dei più fragili e, con nostro grande entusiasmo, hanno chiesto che l’evento si svolgesse proprio il 3 dicembre» ha spiegato la Presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini.

«Nell’incertezza, una telefonata al 112 può mettervi al riparo». Queste le parole della Polizia di Stato da sempre attenta alle esigenze di tutti i cittadini con particolare attenzione per quelli appartenenti alle categorie più fragili.

Il Capo Gabinetto della Questura di Ascoli Piceno, il vicequestore della Polizia di Stato, Guido Riconi, insieme al Dirigente dell’UPGSP Commissario Capo, Fabrizio Antonucci hanno spiegato con esempi concreti quali sono gli approcci generalmente a rischio, gli stratagemmi più comuni adottati per raggirare le ignare vittime e come difendersi.

Al termine dell’ incontro, per ricordare anche la Giornata internazionale del Volontario che si celebra oggi 5 dicembre, i dirigenti Uici hanno voluto ringraziare i volontari più assidui con un attestato di benemerenza. I quattro volontari premiati, che si occupano in particolare del trasporto delle persone con disabilità visiva, sono Lucio Valentini, Alberto Guerrieri, Augusto Tirabassi e Gino Collina, componenti dell’associazione Univoc.