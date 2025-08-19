Ascoli, undici anni fa lo schianto tra Tornado dell’Aeronautica

ASCOLI – Un forte boato e una nube nera in cielo come un fungo atomico. Un suono e un’immagine impossibili da cancellare per i testimoni dello schianto tra due Tornado dell’aeronautica militare. Questo avvenne esattamente 11 anni fa nei cieli piceni, nel territorio di Venarotta. Gli aerei in fiamme, poi, precipitarono causando la morte di quattro piloti.

L’incidente

Erano da poco passate le ore 16 del 19 agosto 2014. Tutto il paese si mobilitò, a cominciare dal sindaco Fabio Salvi, che in prima persona si mise a disposizione per la ricerca dei corpi. Le vittime furono Mariangela Valentini, Piero Paolo Franzese, Giuseppe Palminteri e Alessandro Dotto. Oggi, a 11 anni di distanza, quel dolore si rinnova. Il processo si era chiuso senza colpevoli. Secondo le motivazioni del giudice Matteo Di Battista fu infatti soltanto un caso fortuito a provocare l’incidente tra i due mezzi militari. Sentenza che lo scorso primo dicembre, ha di fatto assolto gli ufficiali dell’Aeronautica militare Bruno Di Tora e Fabio Saccottelli dalle accuse di omicidio colposo e disastro aviatorio.