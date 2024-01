Ascoli, un condominio intergenerazionale nell’edificio degradato di San Domenico

ASCOLI – Ad Ascoli prende il via il primo cantiere del progetto ‘Pinqua’. Si tratta di quello che verrà allestito all’ex convento di San Domenico. L’edificio, chiuso ormai da diversi anni dopo essere stato anche la sede dell’istituto magistrale, diventerà un condominio intergenerazionale dove bambini, ragazzi e persone più anziane potranno condividere spazi e rafforzare il senso di comunità. Ad annunciarlo, nelle ultime ore, è stato direttamente il sindaco Marco Fioravanti, esprimendo tutta la propria soddisfazione per il fatto che finalmente si riqualificherà una struttura che si trova a due passi dal centro ma che ormai era abbandonata.

L’iniziativa

Il complesso di San Domenico, infatti, periodicamente veniva preso di mira dai vandali. E’ capitato spesso, infatti, che alcuni malintenzionati entrassero all’interno della struttura per danneggiarla, accendere fuochi o rubare quanto ancora era rimasto dentro dai tempi in cui c’era la scuola. Ora, però, l’edificio verrà destinato ad altro uso. «Siamo molto contenti perché partirà proprio da questo complesso il primo cantiere Pinqua in Italia – spiega proprio il sindaco -. Un’altra grande sfida sarà quella di portare a termine l’importante lavoro nel giro di poco tempo. Colgo l’occasione per ringraziare l’architetto Galanti, tutte le imprese e i professionisti che lavoreranno a questo immobile. Al posto dell’ex convento sorgerà un condominio intergenerazionale. In poche parole, metteremo insieme gli studenti con gli anziani, all’interno appunto di spazi comuni. Quindi, narriamo un’idea di Italia diversa, guardando al passato dove stavamo tutti insieme. In pratica, un nuovo modello per guardare al futuro, perché ad Ascoli la persona è sempre al centro della comunità».