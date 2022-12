Ascoli, turismo da record per la Città delle Cento Torri nel 2022 con oltre 20.000 visitatori

ASCOLI PICENO – «Quest’anno abbiamo registrato a livello di presenze un record. Il risultato raggiunto non era mai stato centrato negli ultimi otto anni. Questo ci proietta verso il futuro con una bella speranza». Con queste parole il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, annuncia i dati sul turismo della città delle Cento Torri.

Il 2022 è l’anno della ripresa ad Ascoli e si è assistito alla più alta crescita del numero di visitatori degli ultimi 7 anni. Oltre 20mila visitatori nelle strutture museali della città. I Musei Civici sono stati protagonisti di una stagione culturale dinamica e ricca di importanti momenti, mostre espositive, eventi, iniziative culturali e proficue collaborazioni con enti e personalità di rilevo nazionale. I mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre hanno infatti registrato il miglior risultato in termini di ingressi dal 2015 (l’anno che ha preceduto i drammatici eventi sismici del 2016 e la crisi pandemica del Covid).

Si è registrato un incremento percentuale del 30% solo in questo quadrimestre rispetto al 2015 e attualmente siamo oltre il 50% rispetto all’anno 2021, con il mese di dicembre ancora da valutare. L’elemento trainante è stata sempre la Pinacoteca (50%), Forte Malatesta (41%) Galleria d’arte contemporanea (7%), Museo della ceramica (2%).



«Soltanto nel 2022 Ascoli è stata citata 37 volte sul periodico Il Giornale dell’Arte: nelle Marche ci posizioniamo in un posto di assoluta preminenza. Bisogna procedere in questa direzione, stiamo già elaborando una serie di iniziative per il futuro. Nonostante sisma e pandemia, siamo finalmente tornati ai numeri di sette anni fa. Sta ricevendo grande successo la nostra politica di prestiti: due opere in questo momento alle Scuderie del Quirinale, a marzo L’Annunciazione di Guido Reni al Prado. Sono mostre visitate da centinaia di migliaia di persone: ammirano fuori Ascoli capolavori di Ascoli», afferma il direttore dei Musei Civici, Stefano Papetti.

Grandi cifre anche per il trenino turistico Ascoli Explorer. Numero record di passeggeri, nel 2022, dopo il freno dell’emergenza Covid, con dati che vanno addirittura oltre quelli del 2019: 16.618 biglietti venduti da aprile a tutto ottobre dello scorso anno, rispetto ai 15.363 dell’ultima stagione turistica pre-Covid, con un incremento dell’8,5%.

I visitatori saliti sul trenino tra aprile e ottobre 2022 e arrivati ad Ascoli da varie regioni italiane erano per il 79% del centro Italia, per il 13% del nord-ovest, per il 5% del nord-est e per il 3% del sud Italia. Per quanto riguarda le città di provenienza, il maggior numero di visitatori saliti sul trenino è arrivato da Roma, poi c’è Milano. In relazione, invece, ai passeggeri del trenino provenienti dall’estero, la nazione maggiormente rappresentata è risultata l’Inghilterra, seguita da Germania, Olanda, Francia e poi, andando a scendere, Russia, Spagna, Malta, Ucraina., Svizzera, India, Israele, Canada, Cina, Giappone, Filippine, Belgio, Usa, Polonia, Australia, Portogallo, Argentina, Cuba e Romania.

Bei numeri anche per l’Associazione Le Marche Experience che presenta un report dei risultati ottenuti con il progetto GABA – Grande Anello dei Borghi Ascolani – durante la stagione turistica 2022. Il GABA è un anello escursionistico di circa 100 km, percorribile a piedi o in bicicletta, che contempla il territorio di sei Comuni (oltre ad Ascoli, Venarotta, Roccafluvione, Acquasanta Terme, Montegallo e Comunanza) ed ha come base di partenza la città di Ascoli Piceno. Il progetto è stato finanziato nel 2021 dal Comune di Ascoli Piceno e dalla Regione Marche: 700 sono le guide vendute, circa 750 presenze nel periodo da marzo a ottobre 2022 (picco a luglio e agosto). Ascoli Piceno si conferma poi una destinazione turistica perfetta per gli amanti della cultura e del trekking. Il portale turistico di Ascoli Piceno VisitAscoli diffonde i risultati di 2 anni di attività ponendo l’accento sulle esperienze scelte dai turisti sul sito www.visitascoli.it e sui canali social Facebook, Instagram e YouTube. Le attività di content e influencer marketing intraprese su sito web e sui social, da inizio 2021 ad oggi, hanno portato al brand VisitAscoli e alla città di Ascoli Piceno una maggiore esposizione su pubblico turistico profilato, interessato all’offerta turistica e culturale del panorama piceno.