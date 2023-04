Ascoli, truffa agli anziani: due persone arrestate. La coppia è stata fermata in autostrada

Recuperata la refurtiva: monili in oro e quasi 12.000 euro in contanti nascosti nel cofano motore. Uno dei due, poco prima, si era spacciato per dipendente delle Poste

ASCOLI – Truffa agli anziani, arrestate due persone. La coppia è stata raggiunta e fermata in autostrada da una pattuglia della Stradale. Nel cofano motore era stata nascosta la refurtiva: monili in oro e quasi 12.000 euro in contanti. È accaduto nel fine settimana scorso quando gli agenti della Squadra Mobile di Ascoli si sono attivati immediatamente dopo la segnalazione di una truffa appena perpetrata nei confronti di anziani. Anche attraverso la collaborazione dei carabinieri di Ascoli, gli agenti hanno effettuato ulteriori accertamenti riuscendo a risalire all’auto utilizzata dai due individui sospettati di essere gli autori della truffa.

Ciò ha consentito agli agenti della Sottosezione polizia Stradale di Cassino, nel tratto autostradale di loro competenza, di intercettare e sottoporre a controllo una Renault Capture con due persone a bordo. La perquisizione del veicolo ha dato esito positivo: nel cofano motore infatti è stata rinvenuta una busta con monili in oro e la somma di 11.830 euro. Per i due sono scattati gli arresti domiciliari in attesa di determinazioni dell’autorità giudiziaria competente. In base a quanto ricostruito dai poliziotti la scusa utilizzata per raggirare la vittima sarebbe stata quella di un parente coinvolto in un problema giudiziario. Dopo una telefonata fatta da una persona che riferiva che un familiare aveva bisogno di denaro per evitare un problema giudiziario, a casa della vittima si era presentata una persona che, spacciandosi per un dipendente delle Poste, si è fatta consegnare denaro e preziosi per risolvere la bega legale del parente.