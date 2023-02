Ascoli, tragedia di Carnevale: un malore stronca l’ex farmacista Sebastiani

ASCOLI – Il Carnevale, ad Ascoli, è stato rovinato da una brutta notizia. Un malore, probabilmente un infarto, ha stroncato l’ex farmacista Fabrizio Sebastiani. Avrebbe compiuto 54 anni tra pochi mesi, era molto conosciuto ed è stato trovato senza vita alle prime luci dell’alba, ieri mattina, in via Tornasacco, in pieno centro storico.

La ricostruzione

L’uomo era accasciato a terra, reduce da una festa di Carnevale, ed è stato notato da alcuni ragazzi che poi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ogni tentativo di rianimarlo, però, è stato vano. Nelle prossime ore, sulla salma di Sebastiani verrà effettuata l’autopsia, ma sembra proprio che la morte sia dovuta a un infarto. Il 54enne lascia tre figlie: Eleonora, Ludovica e Letizia. L’uomo, come detto, era molto conosciuto ad Ascoli, visto che per tanti anni è stato titolare della farmacia di piazza Roma. Da qualche anno, poi, l’attività era stata venduta. Fabrizio sfilava anche come nobile nel corteo della Quintana per il Sestiere di Sant’Emidio, con il suo abito azzurro. Fra l’altro, Sebastiani era nato proprio il giorno della festa del patrono di Ascoli, il 5 agosto, del 1969. La data del funerale verrà stabilita solamente dopo l’autopsia.