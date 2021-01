L’Ascoli torna alla vittoria contro il Brescia e risale in classifica

ASCOLI – L’Ascoli torna alla vittoria nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. Dopo un pareggio e una sconfitta, la squadra di Sottil riprende il cammino verso la salvezza, battendo in casa il Brescia per 2-1. Una vittoria meritata soprattutto per la mentalità messa in campo da Baiijc e compagni, che non hanno mai ceduto alla forza degli ospiti lombardi, credendo sempre di portare a casa il risultato.

Gli ospiti guidati dall’ex Dionigi erano passati in vantaggio al 18′ del primo tempo con Jaghiello su calcio di punizione. Un gol contestato da molti perchè alcuni giocatori del Brescia si sono infilati nella barriera ascolana all’ultimo momento, consentendo alla palla di passare e trafiggere il portiere bianconero Leali. Un altro episodio contestato è stato quello di un rigore non concesso all’Ascoli dall‘arbitro Camplone di Pescara, dopo un fallo in area sul fantasista marocchino Sabiri.

Nella seconda frazione l’undici di Sottil partiva meglio, costringendo gli avversari a restare nella loro metà del campo. Sugli scudi soprattutto l’esperto centrocampista Mirko Eramo, classe ’89, schierato dall’inizio dal mister bianconero e che metteva in difficoltà già nei primi minuti la retroguardia bresciana.

Nel frattempo il tecnico dell’Ascoli aveva già cominciato il valzer dei cambi, facendo uscire con coraggio e progressivamente i pezzi da Novanta del suo team – Sabiri, Baijc, Kragl e Buchel – e gettando nella mischia tutti i nuovi acquisti del mercato di gennaio, da Stoian a Danzi, da Bidaoui a Simeri . E le scelte gli davano ragione, grazie anche al grande lavoro a centrocampo di Dario Saric, tanto che al 18′ arrivava il pareggio con Eramo che sorprendeva con un piatto destro da fuori area il portiere ospite Joronen.

Il Brescia non reagiva e l’Ascoli continuava a premere per cercare di agguantare la vittoria. Quando sembrava che ormai la gara fosse destinata a terminare in parità, arriva nel secondo minuto di recupero la rete del meritato successo del Picchio. Punizione dal limite calciata da Dionisi, palla respinta e il capitano Brosco che era il più rapido a calciarla nel sette.

Esplosione di gioia dei bianconeri e del loro allenatore Sottil, che poi veniva anche espulso dall’arbitro Camplone. Ma la gara finiva con la vittoria dell’Ascoli per 2-1. L’undici marchigiano sale così a 17 punti nella graduatoria di serie B, riportandosi nel gruppone delle squadre che lottano per la salvezza. Prossima partita venerdi 5 febbraio contro il Lecce.