Ascoli, torna Tedx: tutto pronto al Ventidio Basso per il confronto sulla ‘fiducia’

ASCOLI – È tutto pronto, ad Ascoli, per l’edizione 2024 di ‘Tedx’, l’iniziativa in programma domani pomeriggio (sabato 27 gennaio) dalle 15 al teatro Ventidio Basso. Un’occasione unica, per alcuni ‘oratori’ del territorio per stimolare profonde discussioni e connessioni con il pubblico che aderirà. Una sorta di fucina di idea, quella che si svolgerà sotto le cento torri, con l’evento che è stato presentato in Comune dagli ideatori, dal sindaco Marco Fioravanti e dal presidente del consiglio comunale Alessandro Bono. Per la prima volta, tra l’altro, il progetto entrerà a scuola, visto che una delegazione sarà al liceo ‘Stabili Trebbiani’ per l’intera mattinata con una versione dell’evento dedicata ai giovani.

L’obiettivo

Il tema scelto per questa edizione è la ‘fiducia’. «La fiducia è il motore che deve muovere le azioni di ciascuno di noi, tutti i giorni – spiega il sindaco Marco Fioravanti -. Un evento che mette al centro questo tema è molto significativo, soprattutto per i giovani: la fiducia in se stessi, e negli altri, permette di vedere e vivere la quotidianità in modo diverso, positivo, propositivo. Grazie a ‘Tedx’ per questo appuntamento che sarà di arricchimento per tutti noi». «Abbiamo pensato a questo evento sulla fiducia per le nuove generazioni – prosegue Sara Leonetti, presidente di ‘Tedx’ -. Siamo orgogliosi di dialogare con gli studenti e le studentesse, di trasmettere il nostro messaggio e augurarci che lo scambio con loro e con il territorio possa diventare più stretto che mai. Grazie al sindaco Marco Fioravanti e a tutta l’amministrazione comunale che ci hanno supportati in questo progetto».

Gli ospiti

All’ingresso e nel foyer, l’associazione ‘Frida’ mostrerà sette opere sul tema della fiducia e, nella speciale ‘X Bag’, il pubblico troverà gadget oltre ad alcune poesie di poeti e poetesse del territorio scritte appositamente per l’evento. All’apertura del sipario, tante sorprese tra cui due momenti di performance musicale ad alto impatto emotivo e di ritmo a cura del trio ‘The Barrel House’ formato da ascolani con una forte esperienza all’estero e che scandiranno la scaletta dei talk che avranno la voce di: Mudimbi, musicista e rapper passato (anche) per Sanremo, Giulio Xhaet, Partner & Head of Communication di Newton Group, autore di ‘Da Grande’, Graziano Giacani, artigiano innovatore e autore del Brand Festival, il prestigioso festival italiano dell’identità, Maura Bertaglia, analista di trend di innovazione in finanza, Chiara De Marchi e Chiara Pacchioli della Community Gens. Due talk in inglese con traduzione simultanea per Claudia Peverini, linguista e International Program Director a Cambridge con una visione disruptive della formazione, e Greta Cristini, esperta di geopolitica, inviata di guerra in Ucraina e Israele.