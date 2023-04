Ascoli, tombe avvolte tra le sterpaglie: polemica al cimitero

ASCOLI – Tombe avvolte tra le sterpaglie. Anzi, in alcuni casi persino nascoste dall’erba. E’ l’assurda situazione che si è venuta a creare al cimitero di Ascoli, nel quartiere di Borgo Solestà, segnalata da diversi cittadini. La manutenzione, infatti, all’interno del camposanto, non viene effettuata da un po’ di tempo, così come la cura del verde.

La protesta

In realtà, non è la prima volta che al cimitero ascolano gli utenti si lamentano per lo scarso intervento da parte del Comune. Ma vedere delle tombe sepolte dall’erba non fa piacere proprio a nessuno, specialmente ai parenti dei defunti. «Credo che sia una mancanza di rispetto nei confronti di chi non c’è più – spiega un ascolano che proprio lì ha la tomba di suo padre -. Nella parte vecchia del camposanto, fra l’altro, ci sono anche dei loculi danneggiati di cui nessuno si prende più cura. Non si chiedono chissà quali interventi, ma almeno il taglio dell’erba. In alcuni casi, soprattutto se piove, diventa impossibile perfino far visita alle tombe e posare un mazzo di fiori lì dove riposano i nostri cari».