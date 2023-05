ASCOLI – Cresce l’attesa, ad Ascoli, per la stagione quintanara, che si aprirà ufficialmente nel weekend con le visite veterinarie cui verranno sottoposti i cavalli dei sestieri e con le prove dei cavalieri al campo Squarcia. Intanto, però, si è già respirato clima di Quintana domenica scorsa al sestiere di Sant’Emidio, visto che nel piazzale della sede di rua degli Sgariglia è andata in scena la terza edizione del ‘Torneo del Grifone’.

La competizione

All’iniziativa, promossa dagli stessi rossoverdi, hanno partecipato tanti sbandieratori e musici provenienti da ogni parte d’Italia. L’appuntamento, come al solito, ha rappresentato un’occasione di divertimento per gli atleti, ma anche un ottimo banco di prova in vista dei prossimi tornei e soprattutto dei campionati nazionali organizzati dalla Fisb. Alla gara, anche grazie al meteo che ha retto fino alla fine, nonostante le pessime previsioni della vigilia, hanno assistito anche tantissimi spettatori. Quattro le specialità previste dal torneo: singolo, coppia, piccola squadra e musici. Oltre ai sestieri cittadini, erano in gara anche le Torri Metelliane di Cava De’ Tirreni, la Contrada Borgo San Giovanni di Ferrara e Borgo San Panfilo di Sulmona.

I risultati

Nel singolo, la vittoria è andata al giovane Robert Alexa di Porta Romana, secondo posto per Alessio Guidotti di Sant’Emidio e terza posizione per Gianluca Capriotti di Porta Solestà. Nella coppia, invece, hanno trionfato i ‘padroni di casa’ Alessio Guidotti e Andrea Giorgi per il sestiere di Sant’Emidio. Nella medesima specialità, seconda posizione per Edoardo Pavoni e Luca Federici di Porta Solestà, terza piazza per l’altra coppia gialloblù composta da Gianluca Capriotti e Giorgio Bracci. Podio tutto ascolano anche nella piccola squadra: vittoria per Porta Solestà, medaglia d’argento per Porta Romana e terza posizione per gli sbandieratori di Sant’Emidio. Quarti, dunque ai piedi del podio, i ragazzi delle Torri Metelliane. Tra i musici, infine, successo per Porta Maggiore, davanti a Sant’Emidio e Porta Tufilla. Il ‘Torneo del Grifone’, comunque, è stata solo la prima delle tante iniziative che verranno promosse nel corso dell’estate proprio dal sestiere rossoverde di Sant’Emidio.