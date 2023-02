Ascoli, una task force per prevenire gli infortuni sul lavoro nei diversi cantieri del centro

ASCOLI PICENO – Una task force per eseguire sopralluoghi volti alla verifica dell’effettivo rispetto della normativa sulla sicurezza nei diversi cantieri presenti nel centro di Ascoli Piceno. Questa la decisione promossa dal prefetto Carlo De Rogatis nel corso di un incontro alla presenza del comandante della Polizia locale di Ascoli Piceno, del direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dei rappresentanti dei vigili del fuoco e dell’Azienda sanitaria territoriale. L’aumento esponenziale negli ultimi mesi di cantieri edili nel centro urbano di Ascoli Piceno, nella maggior parte dei casi caratterizzati dalla presenza di gru “a torre”, ha indotto il prefetto Carlo De Rogatis a convocare una riunione in Prefettura al fine di condividere iniziative volte alla vigilanza sul rispetto delle misure e dei dispositivi di sicurezza da assumere presso questi luoghi di lavoro.

Dopo un confronto sul tema, è stato deciso di attivare un potenziamento dei controlli nei cantieri che ordinariamente vengono attuati singolarmente dagli organismi preposti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, una task force composta da agenti della polizia locale, ispettori del Lavoro, carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, vigili del fuoco e addetti dell’Azienda Sanitaria Territoriale si occuperà di svolgere ispezioni congiunte presso queste aree di lavoro per vigilare sul rigoroso rispetto dei dispositivi di sicurezza e sugli accorgimenti da tenere da parte dei responsabili dei cantieri.

Particolare attenzione verrà riposta alle attività di manovra per il sollevamento e il trasporto dei carichi poste in essere dalle gru “a torre”, tenuto conto che il passaggio dei carichi stessi avviene sopra le zone di transito pedonale, anche in orari di punta, alla presenza di un numero considerevole di persone.

Analogamente, le verifiche programmate saranno finalizzate anche alla salvaguardia della sicurezza all’interno dei cantieri e apporteranno un importante contributo alla prevenzione del fenomeno infortunistico.

Infortuni sul lavoro nelle Marche, i dati

Secondo i dati forniti dall‘Inail-Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nell’anno 2022 nelle Marche sono stati denunciati 18.776 infortuni di cui: 2.379 ad Ascoli Piceno, 1.575 a Fermo, 6.564 ad Ancona, 3.995 a Macerata e 4.263 a Pesaro-Urbino. Di questi 36 hanno avuto esito mortale: 7 ad Ascoli Piceno, 4 a Fermo, 8 ad Ancona e a Macerata, 9 a Pesaro-Urbino.

Per quanto riguarda invece le denunce per malattie professionali, nell’anno 2022 nelle Marche ne sono state denunciate 5.911, di cui 675 ad Ascoli Piceno, a Fermo 681, 971 ad Ancona, 1.943 a Macerata e 1.641 a Pesaro-Urbino.