Ascoli Summer Festival, cresce l’attesa: sul palco Massimo Pericolo e Anna

ASCOLI – E’ Anna la seconda artista che salirà sul palco dell’Ascoli Summer Festival, all’Arena Squarcia, lunedì 12 agosto alle ore 21. La terza edizione della kermesse, dopo l’apertura affidata alla voce e alle note di Massimo Pericolo, che si esibirà l’11 agosto, proseguirà con la rapper classe 2003 che conta oltre 1,5 milioni di follower su Instagram e oltre 1,9 milioni su TikTok. L’Ascoli Summer Festival, ormai, è divenuto uno degli eventi più importanti per quanto riguarda l’estate ascolana, che richiamerà tanti giovani da tutta Italia.

La vetrina

«Un altro grande appuntamento – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che arricchisce questa edizione dell’Ascoli Summer Festival. Dopo i successi dei primi due anni, abbiamo deciso di confermare questo format che porta la grande musica in città. Vogliamo creare momenti in grado di attirare visitatori e appassionati anche da fuori, attraverso eventi di ampio respiro con artisti di livello». Lo stile di scrittura di Anna è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto ‘Bando’ ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix. Il 2023 si è aperto con la collaborazione sul disco di Guè ‘Madreperla’ dal titolo ‘Cookies n’ Cream’ con il featuring di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane. I biglietti per il concerto sono già in vendita.