Torna l’Ascoli Summer Festival: primo appuntamento con Bresh

ASCOLI PICENO – Torna l’Ascoli Summer Festival, l’appuntamento musicale che anche quest’anno animerà l’estate ascolana. Il velo si è già alzato sul primo artista che salirà sul palco dell’Arena Squarcia: si tratta di Bresh, che il 12 agosto sarà ad Ascoli per la seconda serata del festival.

«Il grande successo della prima edizione – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – ci ha dato la spinta per proseguire e riproporre questo appuntamento con la musica, che anche quest’anno porterà ad Ascoli tre artisti di grande livello. Stiamo investendo molto su questo fronte e la risposta di pubblico della scorsa estate è stata una bella soddisfazione, che ci dà la linfa per andare avanti e proporre eventi di qualità per tutte le età».

Bresh è un cantautore genovese che con il suo brano Guasto d’amore ha ottenuto la certificazione di disco d’oro e ha raggiunto la vetta della Top50 di Spotify Italia. Nel suo tour estivo toccherà città e rassegne importanti, come Rock In Roma e Firenze Viper Festival, quindi la scelta di esibirsi all’Arena Squarcia conferma come l’Ascoli Summer Festival sia già un appuntamento di rilievo nel panorama musicale nazionale.

«Nelle prossime settimane – ha aggiunto l’assessore agli eventi, Monia Vallesi – annunceremo gli altri due artisti, che si esibiranno l’11 e il 13 agosto. Sarà un grande appuntamento dell’estate ascolana, che vogliamo rendere sempre più ricca e attrattiva. Con l’Ascoli Summer Festival vogliamo promuovere la nostra città come palcoscenico per la musica e la possibilità di disporre dell’Arena Squarcia dopo i lavori di riqualificazione rappresenta sicuramente un valore aggiunto in questo senso».