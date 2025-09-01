Ascoli, studenti della Malaspina trasferiti all’ex Banca d’Italia

Nell'istituto ascolano, infatti, si stanno svolgendo dei lavori ed è stata allestita la sede provvisoria. Novità anche nel trasporto scolastico

ASCOLI – L’ex Banca d’Italia è pronta ad accogliere i bambini della Malaspina. Già dal primo giorno di scuola, il prossimo 15 settembre.

Negli ultimi giorni, infatti, è stato completato l’allestimento delle aule. Così come il trasloco degli arredi e del materiale scolastico. Il trasferimento dei ragazzi si è reso necessario dai lavori in corso proprio alla Malaspina. Questi dovrebbero durare al massimo un paio d’anni. E riguardano prevalentemente sia l’adeguamento sismico che l’efficientamento energetico della struttura.

L’intervento

All’ex Banca d’Italia sono state realizzate 22 aule. Sono sei per la scuola materna e sedici per le elementari. Ovviamente, sia per il tempo pieno che per il tempo normale. In tutto, il trasferimento riguarda 405 bimbi, ovvero 126 della materna e 279 delle elementari.

Sono state allestite anche due aule speciali. Una è d’inclusione, nella quale si svolgeranno anche le attività con i bambini in difficoltà. L’altra è destinata invece alle riunioni. È stato poi creato anche uno spazio per la refezione.

«Rispetto al progetto iniziale sono state fatte pure delle modifiche per ampliare la zona refettorio. In tal modo si prevedono solamente due turni per i pasti: la materna intorno a mezzogiorno, mentre il tempo pieno delle elementari pranzerà all’una – spiega l’assessora comunale Donatella Ferretti, che ha seguito passo passo i lavori -. È stato predisposto anche un locale aggiuntivo più ristretto, per i bimbi più piccoli. Tutte le fasi di ristrutturazione e dell’adeguamento dell’ex sede della Banca d’Italia a plesso scolastico, inoltre, sono state concordate con la dirigente e gli insegnanti».